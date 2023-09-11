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11 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Главный вундеркинд России проиграл конкуренцию? Мичков вновь покинул СКА

СКА отправил хоккеиста Мичкова в аренду в «Сочи».

СКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР)

Этот год стал во многом определяющим для Матвея Мичкова. По крайней мере, должен был стать таковым. Минувшим летом 18-летний российский нападающий, которого на протяжении последних лет называют едва ли не самым талантливым хоккеистом своего поколения и главной восходящей звездой страны, прошел церемонию драфта НХЛ и был выбран в первом раунде под общим седьмым номером «Филадельфией Флайерз». Уезжать за океан Матвей не торопился — еще три года действующего контракта с петербургским СКА обязывают Мичкова продолжать строить свою карьеру в России.

Но выйти на взрослый уровень в составе армейцев ему пока не удается. Едва сезону КХЛ был объявлен официальный старт, как Мичков сменил клубную прописку. Нападающий продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды. На юге России Матвей провел большую часть прошлого сезона, а теперь повторяет свой путь. Хотя в журналистских кулуарах шли разговоры о том, что сам Мичков не горит желанием возвращаться на берега Черного моря. Причины очевидны. Однако молодому форварду придется абстрагироваться от печальных воспоминаний и отнестись к хоккею профессионально.

И если прошлая командировка Мичкова в «Сочи» не вызывала никаких вопросов и сомнений в своей необходимости, то его новой аренде сложно дать конкретную оценку.

С одной стороны, Мичков в стане «леопардов» гарантированно получит больше игрового времени и будет позиционироваться в качестве одного из лидеров команды. В прошлом сезоне Матвей доказал, что способен играть эту роль, а знакомиться с тренерским штабом южан и адаптироваться к его требованиям уже нет необходимости. Потому и прогрессировать, показывать себя с лучшей стороны форварду будет заметно проще. К тому же вокруг него будут собраны и опытные игроки, которых «Сочи» приобрел в минувшее межсезонье. В прошлом розыгрыше чемпионата Мичков набрал 20 очков (9+11) в 27 матчах. С тех пор нападающий стал заметно мощнее и увереннее, и теперь от него можно ожидать соответствующей результативности.

С другой, Мичков вышел на тот возрастной уровень, когда нападающий его калибра со всеми подходящими ему эпитетами должен доказывать свои способности в клубе такого ранга, как СКА, где и требования выше, и конкуренция сумасшедшая. Ведь именно в условиях конкуренции спортсмен становится сильнее — это всем известная истина. Но ее Матвей, похоже, проиграл. В новом сезоне 18-летний форвард сыграл за СКА только в одном матче из четырех проведенных армейцами и получил всего лишь 6 с небольшим минут на площадке, за которые, очевидно, не успел проявить себя.

Главному тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу несколько раз задавали вопросы о судьбе Мичкова в СКА. На то были свои причины. В рамках предсезонных сборов Матвей получал много игрового времени, ему даже доверили игру на позиции центрального нападающего — амплуа, которое в российском хоккее считается дефицитным на мастеровитых и классных игроков. Но Матвей с этими задачами справлялся и получал высокие оценки. Однако на старте сезона КХЛ ситуация резко изменилась. В ответ на это Роман Ротенберг справедливо указывал на высокую конкуренцию в его коллективе и на необходимость выдерживать ее, если Мичков намерен попасть в состав. Не удалось. Искать подвох и говорить о возможном конфликте интересов между тренером и игроком нет смысла.

«Матвей Мичков продолжит сезон в “Сочи” на правах аренды. Считаю, это правильное решение — у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В “Сочи” у него будет такая возможность. Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры. Мичков — игрок первого-второго звена, первого-второго большинства. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе, желаем ему максимального прогресса, будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Остается загадкой, как на такое развитие событий отреагируют в «Филадельфии». За последнюю неделю американские журналисты выпустили несколько материалов и откровенно беспокоились за будущее российского форварда, дополняя эти сомнения различными теориями заговора против Матвея. Теперь окружение «Флайерз», вероятно, может немного расслабиться и просто наблюдать за игрой своего проспекта.

Андрей Сенченко

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