Омский «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 5:1
У «ястребов» первое поражение на страте сезона.
У «ястребов» первое поражение на страте сезона.
Со счетом 5:1 хабаровскому «Амуру» уступил омский «Авангард». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги прошел 11 сентября.
Встреча прошла на «G-Drive Арене» в Омске. После четвертой пропущенной шайбы омичи заменили вратаря Василия Демченко на Андрея Мишурова.
Отметим, что первую и единственную шайбу в ворота гостей омичи загнали на 30-й минуте. Схватка была жесткой. В ходе матча защитник хабаровчан Яков Рылов отметился результативной передачей и набрал 250-е очко в лиге.
Напомним, предыдущую встречу с астанинским «Барысом» «Авангард» выиграл со счетом 4:1.