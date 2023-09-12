Скабелка нашел объяснение пятому подряд поражению «Барыса»

Встреча команд прошла в Москве и завершилась волевой победой хозяев в овертайме — 4:3. При этом по ходу игры «Барыс» вел со счетом 3:1.

— Конечно, обидное поражение. Мы сегодня хорошо играли, ребята молодцы, движение хорошее было и самоотдача. Но в концовке «Динамо» не простило нам удаления, перед этим мы видели «Сочи» четыре забили. Сегодня мы в равных составах хорошо играли, переигрывали даже где-то. Меньшинство сегодня слабо сработали. Не хватило на овертайм, наверное, тех эмоций. Обидное поражение, но тем не менее готовимся к следующей игре.

— Много хорошего было в этих пяти матчах в исполнении «Барыса», но в итоге пять поражений подряд. Не опасаетесь, что в психологическую яму может попасть команда после таких поражений? И с «Авангардом» нелепый гол, и сегодня все было в Ваших руках и неудача все равно.

— Да нет, почему? Новая команда, много ребят, которые пришли в этом сезоне и много ребят, которые были в «Номаде» в прошлом году. Я думаю, мы сильнее станем через эти матчи, а не слабее.

— В этих поражениях прослеживается ли какая-то одна линия или каждый матч абсолютно разный?

— Конечно, разный.

— По ходу «Кубка Блинова» Вы отмечали, что у команды бывают проблемы с концентрацией. Что произошло сегодня в концовке третьего периода?

— Два удаления. Если первое оправданное, то второе- небрежное.

— Понятно, что Вы брали Паскуале как безальтернативного лидера, но вот такой матч, который выдал Шутов феноменальный, никак не повлияло на Ваше решение?

— Паскуале — первый номер во всех командах был и остается. Андрей здорово сыграл и мы видим, что у нас два сильных вратаря. Вы вопрос задали к чему?

— Будет ли Шутов получат больше шансов?

— Будет, но у нас свои мысли и команда- живой организм. Мы принимаем решение исходя из ситуации, которая складывается.

— Сейчас у Вас небольшая пауза. Ждете ли Вы Гранта и Скленичку?

— Мы надеемся, да.

— Вы сказали, что в равных составах здорово смотрелись, но в овертайме и меньшинстве казалось, что скованно действовали Ваши хоккеисты. Чем объяснить это?

— Да, мы разберем это. Второй овертайм, который мы не совсем правильно начинали и играли.