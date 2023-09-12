«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу»
На прошедшем вчера матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» (Магнитогорск) со счетом 1:2, сообщает «Башинформ».
На прошедшем вчера матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» (Магнитогорск) со счетом 1:2, сообщает «Башинформ».
Шайбу в ворота соперника во втором периоде забил нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Лещенко.
14 сентября уфимская команда на своем льду встретится с казанским «Ак барсом».