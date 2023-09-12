Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
11.09
Динамо М
Барыс
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
08:17 (мск), источник: Коммерсантъ

«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу»

На прошедшем вчера матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» (Магнитогорск) со счетом 1:2, сообщает «Башинформ».

Наверх

Шайбу в ворота соперника во втором периоде забил нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Лещенко.

14 сентября уфимская команда на своем льду встретится с казанским «Ак барсом».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский: «У нас не будет счастливого конца»
Песков ответил на слова Сунака о том, что Путин боится приехать на G20
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь