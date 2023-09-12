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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Главный тренер покинул совет директоров челябинского «Трактора»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин вышел из совета директоров клуба.

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Источник: ХК «Трактор»

Как сообщили в пресс-службе «Трактора», Анвар Гатиятулин покинул совет по собственной инициативе, чтобы сосредоточиться на спортивных задачах и достижении результатов в КХЛ. Остальные члены совета поддержали решение тренера.

В совете директоров хоккейного клуба остались Иван Савин, Виктор Мамин, Станислав Мошаров, Александр Гриб и Борис Видгоф.

Анвар Гатиятулин играл за «Трактор» в 1994—1999 годах, позже выступал в составе «Авангарда», нижегородского «Торпедо», «Крыльев Советов». Игровую карьеру завершил в 2007 году, тогда же начал работать тренером в школе «Трактора». Главным тренером клуба стал в 2020 году.

Напомним, в Челябинске в суд передали дело бывшего спортивного директора «Трактора» Александра Шинина. Его обвиняют в хранении наркотиков.

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