Главный тренер покинул совет директоров челябинского «Трактора»

Как сообщили в пресс-службе «Трактора», Анвар Гатиятулин покинул совет по собственной инициативе, чтобы сосредоточиться на спортивных задачах и достижении результатов в КХЛ. Остальные члены совета поддержали решение тренера.

Анвар Гатиятулин играл за «Трактор» в 1994—1999 годах, позже выступал в составе «Авангарда», нижегородского «Торпедо», «Крыльев Советов». Игровую карьеру завершил в 2007 году, тогда же начал работать тренером в школе «Трактора». Главным тренером клуба стал в 2020 году.