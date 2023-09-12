Главный тренер покинул совет директоров челябинского «Трактора»
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин вышел из совета директоров клуба.
Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин вышел из совета директоров клуба.
Как сообщили в пресс-службе «Трактора», Анвар Гатиятулин покинул совет по собственной инициативе, чтобы сосредоточиться на спортивных задачах и достижении результатов в КХЛ. Остальные члены совета поддержали решение тренера.
В совете директоров хоккейного клуба остались Иван Савин, Виктор Мамин, Станислав Мошаров, Александр Гриб и Борис Видгоф.
Анвар Гатиятулин играл за «Трактор» в 1994—1999 годах, позже выступал в составе «Авангарда», нижегородского «Торпедо», «Крыльев Советов». Игровую карьеру завершил в 2007 году, тогда же начал работать тренером в школе «Трактора». Главным тренером клуба стал в 2020 году.
Напомним, в Челябинске в суд передали дело бывшего спортивного директора «Трактора» Александра Шинина. Его обвиняют в хранении наркотиков.