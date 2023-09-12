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18:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ перенесла даты трех матчей московского «Динамо»

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Три матча московского «Динамо» перенесены на другие даты, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Динамо МКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

В связи с занятостью домашней арены «Динамо» 22 октября на следующий день перенесена игра между «бело-голубыми» и тольяттинской «Ладой». Также из-за этого с 24 на 25 октября перенесена гостевая встреча тольяттинцев с череповецкой «Северсталью».

Из-за проведения Матча всех звезд Единой лиги ВТБ 16—18 февраля 2024 года КХЛ перенесла домашний матч «Динамо» с подмосковным «Витязем» с 17 февраля на 24 октября. Встреча этих же команд, которая должна была состояться 24 октября в Балашихе, пройдет 17 февраля.

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