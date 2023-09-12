КХЛ перенесла даты трех матчей московского «Динамо»
Динамо МКХЛ: таблица и календарь
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Три матча московского «Динамо» перенесены на другие даты, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Три матча московского «Динамо» перенесены на другие даты, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В связи с занятостью домашней арены «Динамо» 22 октября на следующий день перенесена игра между «бело-голубыми» и тольяттинской «Ладой». Также из-за этого с 24 на 25 октября перенесена гостевая встреча тольяттинцев с череповецкой «Северсталью».
Из-за проведения Матча всех звезд Единой лиги ВТБ