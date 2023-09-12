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22:55 (мск), источник: ТАСС

СКА проиграл «Спартаку» и потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (31-я минута), Иван Морозов (37) и Ансель Галимов (60).

Впервые в текущем сезоне «Спартак» не пропустил за матч ни одной шайбы, а СКА не сумел поразить ворота соперника. Вратарь красно-белых Патрик Рибар отразил 29 бросков.

«Спартак» одержал третью победу в текущем регулярном чемпионате и набрал 6 очков после 5 матчей. СКА потерпел третье поражение подряд, в активе команды из Санкт-Петербурга 4 очка после 5 встреч. «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, СКА располагается на 9-й строчке.

В следующем матче «Спартак» 14 сентября в гостях сыграет с подмосковным «Витязем». СКА 15 сентября примет московское «Динамо».

В других матчах игрового дня тольяттинская «Лада» обыграла челябинский «Трактор» (3:1), казанский «Ак Барс» оказался сильнее минского «Динамо» (2:1 в овертайме), ярославский «Локомотив» переиграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» (2:1). Нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 обыграло владивостокский «Адмирал» и одержало четвертую победу подряд на старте сезона. Нижегородцы остались единственной командой, не потерпевшей в текущем сезоне ни одного поражения.

СКА
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Спартак
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