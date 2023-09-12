Минские динамовцы проиграли «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третью неудачу подряд в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели третью неудачу подряд в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Казани у «Ак Барса», этот поединок стал для «Динамо» пятым выездным кряду со старта сезона. «Зубры» вышли вперед на восьмой минуте встречи: ворота хозяев поразил Виталий Пинчук, причем минчане в этот момент играли в меньшинстве. Ждать ответа казанцев пришлось до самого конца следующей трети, незадолго до ухода на второй перерыв цифры сравнял Даниил Журавлев. Заключительная 20-минутка ничего в положении сил не изменила: исход встречи решился в овертайме, где победу «Ак Барсу» со счетом 2:1 принес Кирилл Семенов.
Таким образом, после двух побед в начале чемпионата динамовцы проиграли уже трижды подряд. На данный момент «зубры» с пятью баллами идут на седьмой позиции Западной конференции КХЛ. Заключительный матч первого гостевого турне сезона минчане проведут в четверг, 14 сентября. Соперником нашей команды станет челябинский «Трактор», который также стартовал с двух викторий и трех поражений. Встреча начнется в 17.00.