Минские динамовцы проиграли «Ак Барсу» в матче чемпионата КХЛ

Во вторник подопечные Дмитрия Квартальнова гостили в Казани у «Ак Барса», этот поединок стал для «Динамо» пятым выездным кряду со старта сезона. «Зубры» вышли вперед на восьмой минуте встречи: ворота хозяев поразил Виталий Пинчук, причем минчане в этот момент играли в меньшинстве. Ждать ответа казанцев пришлось до самого конца следующей трети, незадолго до ухода на второй перерыв цифры сравнял Даниил Журавлев. Заключительная 20-минутка ничего в положении сил не изменила: исход встречи решился в овертайме, где победу «Ак Барсу» со счетом 2:1 принес Кирилл Семенов.