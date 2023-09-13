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08:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА идет к повторению антирекорда. Есть ли у Ротенберга повод для паники?

СКА проиграл «Спартаку» и потерпел третье поражение подряд на старте сезона КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Сенсационные результаты и непредсказуемые истории на старте сезона КХЛ уже перестали быть необычным явлением. Нет, они не наскучили и все еще обладают вау-эффектом, но ментально мы к ним уже готовы и воспринимаем их хладнокровно. Правда, не всегда. Петербургский СКА нового образца должен был стать объектом пристального внимания и постоянных обсуждений, и клубу это удалось. Однако армейцы явно ожидали иной информационной повестки вокруг себя.

Подопечные Романа Ротенберга вышли на серию из трех поражений подряд. Столь неудачного старта у СКА за все время своего выступления в КХЛ еще не было — петербуржцы до сих пор никогда не проигрывали трижды кряду в начале чемпионата. Сгущает краски и тот факт, что третье поражение произошло в первом для команды домашнем матче в сезоне и в игре с принципиальным соперником: СКА ничего не смог поделать с московским «Спартаком» и уступил всухую (0:3). Теперь армейцы с берегов Невы стоят на пороге повторения собственного антирекорда.

Проиграв «Спартаку», СКА показал худший старт в «регулярке» КХЛ за 15 лет. То есть с самого первого розыгрыша Континентальной хоккейной лиги. Как и тогда, петербуржцы потерпели три поражения в первых пяти играх первенства. Всего подобных случаев у СКА за исключением нынешнего было три, но в сезоне-2008/09 три неудачи сложились в основное время матчей. В сезонах-2010/11 и 2015/16 армейцы по одному разу хотя бы доходили до овертайма. Если команда уступит и в следующей игре, то повторит свой антирекорд — по 4 поражения в стартовых шести матчах у клуба случалось все в тех же трех перечисленных сезонах. Больше — никогда.

Почему это удивляет? Хотя бы по той простой причине, что после агрессивной работы на трансферном рынке минувшим летом и действительно мощных приобретений от СКА ожидали соответствующих результатов. Как минимум не хуже тех, что клуб показал в прошлом сезоне. В розыгрыше-2022/23, который стал для Романа Ротенберга первым полноценным в качестве главного тренера СКА, армейцы стартовали в «регулярке» с девяти побед подряд и прервали свою серию поражением по буллитам в десятой игре чемпионата. Многие в ответ справедливо укажут на ЦСКА, который тоже трижды проиграл в своих первых пяти матчах сезона, хотя вообще-то второй год подряд является действующим чемпионом. Но московские армейцы давно приучили всех к тому, что буксуют на старте и разгоняются до необходимых для успеха скоростей непосредственно к плей-офф. Потому сегодняшним неудачам команды Сергея Федорова не придают особого значения. Можно ли так же отнестись к положению Романа Ротенберга?

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С точки зрения результата — да. Сами по себе три поражения на старте чемпионата ни о чем не говорят, равно как и текущее отсутствие СКА в топ-8 Западной конференции. «Регулярка» только началась, с ее старта не миновало и двух недель, а впереди у команды еще 63 матча. Вряд ли кто-то сомневается в итоговом попадании петербуржцев в плей-офф. В хоккее, конечно, возможно все, но не настолько.

С точки зрения игрового наполнения — вряд ли. Безусловно, делать какие-либо выводы еще преждевременно, но на очевидные детали не обратить внимание нельзя. Главная из них — СКА пока только находится в поиске самого себя. Предсезонных сборов для этого оказалось недостаточно. Да и на тех армейцы, кажется, больше уделяли внимания не игре и стратегии, а физической подготовке. Ротенберг эту программу выделяет при каждом удобном случае и считает ее лучшей в России. Хотя сам же Роман Борисович после матчей говорит о нехватке свежести в силах у своих подопечных.

СКА в межсезонье заметно обновил состав, но на сборах новички по сути не успели сыграться. До сих пор нет конкретного понимания, на какие тройки нападения рассчитывает Роман Ротенберг и какими их видит тренерский штаб армейцев. Кажется, даже сам наставник петербуржцев пока что этого не видит, в чем косвенно и признается: как проведением ротации, так и заявлениями о поиске сочетаний. Нет ясности и в ролях игроков, которым на бумаге выписан статус лидеров. Приехавший из НХЛ Алекс Гальченюк набрал 2 балла (0+2) в пяти матчах, а в игре со «Спартаком» вовсе не нанес ни одного броска в створ ворот. Пока американский форвард с советскими корнями не впечатляет своими способностями. Да, можно сделать скидку на период адаптации в новой команде, но, например, Никита Гусев и Дмитрий Яшкин уже едва ли не полностью ассимилировались в «Динамо» и «Ак Барсе» соответственно.

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Отсюда и депрессия в позиционной атаке. СКА позиционирует себя мощной, быстрой и гиперактивной командой с сильным нападением, но на сегодняшний день армейцы далеки от реализации своего потенциала. При игре в равных составах петербуржцы будто не знают, что делать с шайбой, едва та пересекает синюю линию на входе в зону соперника. У спецбригад большинства генератор идей тоже заметно барахлит. Матч со «Спартаком» в этом плане получился показательным. В первые два периода СКА формально не создал никакой опасности у чужих ворот и оказался инертным даже при игре «5 на 3». Давление на владения соперника в третьем периоде пошло во многом благодаря тому, что: а) петербуржцам уже было нечего терять при необходимости отыграться с 0:2; б) спартаковцы сами психологически и физически подсели, но саму игру держали под контролем. Показателен и тот факт, что лучшим бомбардиром СКА является не форвард, а защитник. Александру Никишину (2+3 в пяти матчах) с его мощным броском только и остается проверять голкиперов лиги.

На исправление этих недочетов и сглаживание углов Ротенберг может брать как минимум еще целый месяц. В ходе него армейцы проведут две домашние серии и между ними слетают на дальневосточную часть России. Этого времени тренерскому штабу клуба должно хватить, чтобы не на словах, а на деле дать нам ответ на вопрос «В какой хоккей пытается играть СКА?».

СКА
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Спартак
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