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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба новичка «Барыса» попала в топ-10 голов недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила топ-10 голов первой и второй недель «регулярки» сезона-2023/2024, сообщают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

На пятом месте оказалась шайба представителя «Барыса» Райли Барбера. Американский нападающий, присоединившийся к казахстанскому клубу этим летом, отличился в домашнем матче с «Сибирью».

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом «Барыс» не одержал ни одной победы в новом сезоне КХЛ, проиграв в пяти матчах с московским «Динамо» (3:4 в овертайме), омским «Авангардом» (1:4), «Сибирью» (0:1 по буллитам и 4:5 в овертайме), уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).

Подопечные Андрея Скабелки с 3 очками занимают последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции. Следующую игру они проведут на своем льду с владивостокским «Адмиралом» 16 сентября.

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