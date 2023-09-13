Шайба новичка «Барыса» попала в топ-10 голов недели КХЛ

На пятом месте оказалась шайба представителя «Барыса» Райли Барбера. Американский нападающий, присоединившийся к казахстанскому клубу этим летом, отличился в домашнем матче с «Сибирью».

При этом «Барыс» не одержал ни одной победы в новом сезоне КХЛ, проиграв в пяти матчах с московским «Динамо» (3:4 в овертайме), омским «Авангардом» (1:4), «Сибирью» (0:1 по буллитам и 4:5 в овертайме), уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:3).