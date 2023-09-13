«Динамо» обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (5-я минута), Дмитрий Рашевский (40, 55) и Егор Петухов (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (32). Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Константин Окулов провел 400-ю игру за армейцев.

Нападающий «Динамо» Илья Каблуков провел 900-й матч в КХЛ. Хоккеист выступает за «Динамо» с 2022 года, ранее в КХЛ Каблуков играл за нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», мытищинский «Атлант», петербургский СКА и омский «Авангард», до основания КХЛ он был игроком ЦСКА. Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды — в составе СКА (2015, 2017) и один раз — в составе «Авангарда» (2021). В составе сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах. «Динамо» одержало третью победу подряд. «Динамо» занимает второе место в Западной конференции с 8 очками после 6 игр, ЦСКА находится на 8-й строчке, подопечные Сергея Федорова набрали 5 очков в 6 встречах. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют со СКА 15 сентября. ЦСКА на следующий день примет «Спартак».