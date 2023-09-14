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10:17 (мск), источник: Коммерсантъ

ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Нефтехимиком»

Сегодня, 14 сентября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет вторую встречу с ХК «Нефтехимик» (Нижнекамск). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

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Прошлая встреча команд, которая прошла 11 сентября, завершилась поражением «Автомобилиста» со счетом 1:0. В предыдущем сезоне клубы провели четыре встречи, в трех из них победу одержал «Нефтехимик».

С начала сезона «ХК Автомобилист» провел пять игр, в трех из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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