ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Нефтехимиком»

Прошлая встреча команд, которая прошла 11 сентября, завершилась поражением «Автомобилиста» со счетом 1:0. В предыдущем сезоне клубы провели четыре встречи, в трех из них победу одержал «Нефтехимик».



С начала сезона «ХК Автомобилист» провел пять игр, в трех из которых одержал победу. Уральский клуб занимает третье место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.