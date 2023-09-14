Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Спартак
Все события
Фоторепортажи
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
07:43 (мск), источник: СуперОмск

Омский «Авангард» покидает директор

Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила 13 сентября 2023 года об уходе из клуба одного из руководителей — свой пост покинул директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канайрейкин.

Наверх

«Директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин покидает “Авангард”. Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — заявили в пресс-службе омской хоккйеной команды.

Кто сменит Канарейкина на этом посту, не сообщается. Отметим, Максим Канарейкин является сыном бывшего тренера «Авангарда» Федора Канарейкина.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Омской области резко выросло количество случаев опасной инфекции
В омском парке прокомментировали процесс увядания пихт
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь