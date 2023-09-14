Омский «Авангард» покидает директор
Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила 13 сентября 2023 года об уходе из клуба одного из руководителей — свой пост покинул директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канайрейкин.
Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила 13 сентября 2023 года об уходе из клуба одного из руководителей — свой пост покинул директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канайрейкин.
«Директор по сопровождению хоккейных команд Максим Канарейкин покидает “Авангард”. Благодарим за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — заявили в пресс-службе омской хоккйеной команды.
Кто сменит Канарейкина на этом посту, не сообщается. Отметим, Максим Канарейкин является сыном бывшего тренера «Авангарда» Федора Канарейкина.