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07:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Амуру» в серии буллитов

Это был домашний матч КХЛ.

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Источник: соцсети

Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл «Амуру» по буллитам. Счет составил 1:2 в пользу соперника.

Очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся в среду, 13 сентября. Команды встретились на льду нового ЛДС.

В основное время счет во втором периоде сравнял нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.

— В третьем периоде и овертайме у «Сибири» было много шансов забить еще при игре в большинстве, но соперник выстоял, а в серии бросков «Амур» оказался удачливее, — говорится на официальном сайте новосибирского ХК.

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