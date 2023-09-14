Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Амуру» в серии буллитов
Это был домашний матч КХЛ.
Это был домашний матч КХЛ.
Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл «Амуру» по буллитам. Счет составил 1:2 в пользу соперника.
Очередной матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся в среду, 13 сентября. Команды встретились на льду нового ЛДС.
В основное время счет во втором периоде сравнял нападающий «Сибири» Николай Прохоркин.
— В третьем периоде и овертайме у «Сибири» было много шансов забить еще при игре в большинстве, но соперник выстоял, а в серии бросков «Амур» оказался удачливее, — говорится на официальном сайте новосибирского ХК.