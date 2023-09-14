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09:48 (мск), источник: АиФ Уфа

«Салават Юлаев» сыграет первое «Зеленое дерби» сезона 2023/24

Первую домашнюю игру уфимцы проиграли.

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В четверг, 14 сентября, уфимский «Салават Юлаев» проведет второй домашний поединок в 16 сезоне КХЛ. Это будет встреча с казанским «Ак Барсом». Первое «Зеленое дерби» начнется на «Уфа-Арене» в 19:00 местного времени.

Предыдущий свой поединок дома уфимцы проиграли магнитогоркому «Металлургу» — 1:2, и имеют по две победы и два поражения на старте турнира.

«Ак Барс» при одном поражении имеет четыре победы.

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