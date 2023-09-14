«Салават Юлаев» сыграет первое «Зеленое дерби» сезона 2023/24

В четверг, 14 сентября, уфимский «Салават Юлаев» проведет второй домашний поединок в 16 сезоне КХЛ. Это будет встреча с казанским «Ак Барсом». Первое «Зеленое дерби» начнется на «Уфа-Арене» в 19:00 местного времени.