Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Торпедо
Куньлунь РС
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
42
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Лада
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
32
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Адмирал
ОТ
43
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Трактор
Динамо Мн
32
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
42
17:00
Металлург Мг
Лада
ОТ
32
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
32
16:30
Авангард
Адмирал
ОТ
43
13.09
ЦСКА
Динамо М
14
13.09
Северсталь
Сочи
ОТ
45
13.09
Сибирь
Амур
Б
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме

В Омске на стадионе «Джи-Драйв Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Адмирал».

Авангард
АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/hc_avangardomsk

Встреча завершилась победой омичей в овертайме со счётом 4:3.

Первой период обошёлся без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода Михаил Беляев с передачи Михаила Гуляева открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Михаил Беляев с передач Игоря Мартынова и Зията Пайгина оформил дубль и упрочил преимущество хозяев. Спустя 11 секунд Прохор Корбит с передачи Дениса Голубева одну шайбу отыграл. На последней минуте периода Даниил Гутик с передач Леонида Метальникова и Павла Варфоломеева восстановил равенство в счёте.

В начале третьей двадцатиминутки Тайлер Граовац с передачи Джованни Фьоре вывел дальневосточный клуб вперёд. На 19-й минуте третьего периода в формате 6×5 Владимир Ткачёв сделал счёт 3:3.

В овертайме победу омичам принёс Рид Буше.

Авангард
4:3ОТ
0:0, 2:2, 1:1
Адмирал
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде в Париже. Что будет дальше?
Связали и украли часы. Братья-бойцы из России арестованы в Таиланде
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь