«Адмирал» отыгрался с 0:2, но уступил «Авангарду» в овертайме

На восьмой минуте второго периода Михаил Беляев с передачи Михаила Гуляева открыл счёт в матче. На 16-й минуте периода Михаил Беляев с передач Игоря Мартынова и Зията Пайгина оформил дубль и упрочил преимущество хозяев. Спустя 11 секунд Прохор Корбит с передачи Дениса Голубева одну шайбу отыграл. На последней минуте периода Даниил Гутик с передач Леонида Метальникова и Павла Варфоломеева восстановил равенство в счёте.