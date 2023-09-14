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19:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» едва не упустил победу, но обыграл минское «Динамо» в Челябинске

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Трактор» принимал минское «Динамо».

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Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 10-й минуте первого периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Виктор Антипин с передач Роба Хэмилтона и Максима Шабанова удвоил преимущество челябинского клуба.

На 14-й минуте второго периода Владимир Жарков с передач Михаила Котляревского и Сергея Калинина сделал счёт 3:0.

На 18-й минуте третьего периода Джемел Смит с передач Виталия Пинчука и Янни Калдиса размочил счёт в матче. На последней минуте матча Тимофей Ковгореня с передачи Коди Кёррана сократил отставание до минимума, но на большее минчан не хватило.

Трактор
3:2
2:0, 1:0, 0:2
Динамо Мн
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