«Трактор» едва не упустил победу, но обыграл минское «Динамо» в Челябинске

На 10-й минуте первого периода Семён Дер-Аргучинцев с передачи Михаила Горюнова-Рольгизера открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Виктор Антипин с передач Роба Хэмилтона и Максима Шабанова удвоил преимущество челябинского клуба.

На 18-й минуте третьего периода Джемел Смит с передач Виталия Пинчука и Янни Калдиса размочил счёт в матче. На последней минуте матча Тимофей Ковгореня с передачи Коди Кёррана сократил отставание до минимума, но на большее минчан не хватило.