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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Салават Юлаев
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Источник: https://vk.com/hcsalavat

Встреча, которая прошла в четверг в Уфе, закончилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). У победителей дублем отметился Вячеслав Лещенко (11-я и 33-я минута), еще одну шайбу забросил Иван Дроздов (55). Голы гостей на счету Дмитрия Кагарлицкого (4) и Станислава Галиева (7).

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев отметился результативной передачей и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ. На счету обоих игроков по 756 баллов.

«Салават Юлаев» с шестью очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ, где «Ак Барс» (8 очков) идет на третьей позиции.

Результаты других матчей:

  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2;
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 3:2 (в овертайме),
  • «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3:2.

Салават Юлаев
3:2
1:2, 1:0, 1:0
Ак Барс
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