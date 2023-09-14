«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом»
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в четверг в Уфе, закончилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). У победителей дублем отметился Вячеслав Лещенко (11-я и 33-я минута), еще одну шайбу забросил Иван Дроздов (55). Голы гостей на счету Дмитрия Кагарлицкого (4) и Станислава Галиева (7).
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев отметился результативной передачей и повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярном чемпионате КХЛ. На счету обоих игроков по 756 баллов.
«Салават Юлаев» с шестью очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ, где «Ак Барс» (8 очков) идет на третьей позиции.
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