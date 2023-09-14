«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Встреча, которая прошла в четверг в Уфе, закончилась волевой победой хозяев льда со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). У победителей дублем отметился Вячеслав Лещенко (11-я и 33-я минута), еще одну шайбу забросил Иван Дроздов (55). Голы гостей на счету Дмитрия Кагарлицкого (4) и Станислава Галиева (7).