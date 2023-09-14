«Спартак» обыграл «Витязь» в матче КХЛ. Голдобин забросил две шайбы
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых.
БАЛАШИХА /Московская область/, 14 сентября. Московский «Спартак» со счетом 4:1 обыграл подмосковный «Витязь» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Локтионов (13-я минута), Иван Морозов (21) и Николай Голдобин (39, 42). У проигравших отличился Владислав Цицюра (25).
Голдобин забросил 8 шайб в 6 матчах текущего регулярного чемпионата и является лучшим снайпером турнира. Форвард отличался во всех играх, кроме встречи со СКА 12 сентября (3:0).
«Спартак» набрал 8 очков после 6 матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 2 очками располагается на последней, 11-й строчке. В следующем матче «Спартак» 16 сентября в гостях сыграет с московским ЦСКА. «Витязь» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
В других матчах игрового дня омский «Авангард» со счетом 4:3 в овертайме обыграл владивостокский «Адмирал», челябинский «Трактор» оказался сильнее минского «Динамо» (3:2), екатеринбургский «Автомобилист» переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:2), магнитогорский «Металлург» — тольяттинскую «Ладу» (3:2 ОТ). Нижегородское «Торпедо» обыграло пекинский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:2, проигрывая после двух периодов 0:2. Команда Игоря Ларионова выиграла все 5 матчей и является единственным коллективом, который не проигрывал в текущем сезоне.