Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора КХЛ ТВ

«Дорогие болельщики “Торпедо”! 5:2. Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа. 0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался? Ребята просто молодцы! Но! Кто смотрел трансляцию по КХЛ-ТВ? Я смотрел. Я сегодня в Москве. Комментатор через слово называл нас “волжанами” и откровенно “страдал” за “Куньлунь”. Прямым текстом. Трагедия в голосе: “Как же обидно, что “Куньлунь” опять проиграет”. Это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы нижегородцы, “торпедовцы”. Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.