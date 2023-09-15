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00:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губернатор Нижегородской области раскритиковал комментатора КХЛ ТВ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал комментатора КХЛ ТВ, который работал на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между нижегородским «Торпедо» и пекинским «Куньлунем».

Торпедо
Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Нижнего Новгорода. «Куньлунь» обыгрывал «Торпедо» со счетом 2:0 после двух периодов.

«Дорогие болельщики “Торпедо”! 5:2. Кто смотрел матч? Ну, это прямо лучшая победа. 0:2 проигрываем после двух периодов, но кто-то сомневался? Ребята просто молодцы! Но! Кто смотрел трансляцию по КХЛ-ТВ? Я смотрел. Я сегодня в Москве. Комментатор через слово называл нас “волжанами” и откровенно “страдал” за “Куньлунь”. Прямым текстом. Трагедия в голосе: “Как же обидно, что “Куньлунь” опять проиграет”. Это же невозможно слушать! К эфирам стоит готовиться, мы не волжане, мы нижегородцы, “торпедовцы”. Просьба: на наши матчи ставить подготовленных и профессиональных комментаторов», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 10 очков. «Куньлунь» (8 баллов) занимает четвертую строчку.

Торпедо
5:2
0:1, 0:1, 5:0
Куньлунь РС
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