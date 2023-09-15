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08:48 (мск), источник: МК.RU Челябинск

«Трактор» отпраздновал первую домашнюю победу в сезоне

Во втором домашнем матче сезона «Трактор» принимал минское «Динамо» и выиграл 3:2.

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Голы у челябинцев на счету Семена Дер-Аргучинцева, Виктора Антипина и Владимира Жаркова.

Из-за травмы Виталия Кравцова в прошлой игре (нападающий не сможет вернуться на лед в течение 4−6 недель) тренерам пришлось изрядно перекраивать состав «Трактора». Без изменений остались только первое и четвертое звенья. Во втором к своим давним партнерам Ткачеву и Шабанову вернулся Никита Тертышный. В третье к центральному Семену Дер-Аргучинцеву переместился Михаил Рольгизер, а также выписанный из «Челмета» Артем Шварев. Егор Фатеев оказался вне заявки. 17-летний Артем Щучинов уже привычно стал седьмым защитником. Место в воротах вновь доверили Заку Фукале.

Первый период под чистую забрал «Трактор», хотя и не спешил с бросками. Первый гол забросил Семен Дер-Аргучтнцев, воспользовавшись траффиком у ворот минчан. А вскоре вторую шайбу положил Виктор Антипин, точно бросивший после отскока от вратаря. Случилось это на восьмой секунде первого в матче большинства.

«Трактор» не выпустил нитей игры и во втором периоде, продолжив методично увеличивать свое преимущество. Сработало четвертое звено с неуспевшим смениться Сергеем Калининым: Владимир Жарков добил шайбу в ворота после броска Михаила Котляревского.

Третий период едва не перевернул игру. В самой концовке гости показали зубы и отыграли две шайбы. Джамел Смит и Тимофей Ковгореня сократили отставание «Динамо» до минимального. Но челябинцы все же выстояли и сохранили победу.

3:2 — первая домашняя победа в сезоне. Семен Дер-Аргучинцев в полной мере оправдывает ожидания и забивает уже третью шайбу за «Трактор».

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