В «Салавате Юлаеве» появился канадский нападающий Джошуа Ливо

Нападающий Джошуа Ливо подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимской команды.

Контракт с 30-летним канадцем рассчитан на один год.

В сезоне-2022/23 Ливо провел за «Сент-Луис Блюз» 51 матч в НХЛ, в которых набрал 16 (4+12) очков.

Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс».

Ливо был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде драфта НХЛ-2011.