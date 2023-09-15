В «Салавате Юлаеве» появился канадский нападающий Джошуа Ливо
Ему 30 лет.
Ему 30 лет.
Нападающий Джошуа Ливо подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», сообщает пресс-служба уфимской команды.
Контракт с 30-летним канадцем рассчитан на один год.
В сезоне-2022/23 Ливо провел за «Сент-Луис Блюз» 51 матч в НХЛ, в которых набрал 16 (4+12) очков.
Также на его счету три гола и результативная передача в двух играх АХЛ за «Спрингфилд Тандербёрдс».
Ливо был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» в третьем раунде драфта НХЛ-2011.