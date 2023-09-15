СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ

В составе «Динамо» шайбы забросили Максим Джиошвили (14-я и 47-я минуты), Владислав Михайлов (17). У СКА отличился Арсений Грицюк (5). Грицюк забросил первую шайбу за СКА, летом игрок перешел в петербургский клуб из омского «Авангарда», с которым в 2021 году выиграл Кубок Гагарина.

СКА потерпел четвертое поражение подряд, победная серия «Динамо» теперь насчитывает четыре матча. Команды встречались второй раз в сезоне, первая игра прошла 2 сентября в Москве и завершилась победой СКА со счетом 2:1.

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 10 очков в 7 матчах. СКА находится на 10-м месте с 4 очками после 6 встреч. В следующем матче «Динамо» дома сыграет с московским «Спартаком» 18 сентября, СКА днем ранее примет новосибирскую «Сибирь».