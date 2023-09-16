Шипачев побил рекорд Мозякина по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах КХЛ

Шайбу с передачи Шипачева забросил Дмитрий Яшкин. Этот гол помог «Ак Барсу» сравнять счет в игре (2:2).

36-летний Шипачев набрал 757-е очко, в его активе 239 голов и 518 результативных передач в 768 матчах. На счету Мозякина 756 (351+405) очков в 685 играх. В КХЛ Шипачев ранее выступал за череповецкую «Северсталь», петербургский СКА и московское «Динамо». Он является олимпийским чемпионом 2018 года, серебряным призером Игр 2022 года, чемпионом мира (2014), серебряным (2015) и двукратным бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

Мозякин выступал с 1999 по 2021 год. Он является рекордсменом по набранным очкам в матчах регулярных чемпионатов России — 1 024. Мозякин также стал олимпийским чемпионом в 2018 году. В его активе два золота (2008, 2009), два серебра (2010, 2015) и две бронзы (2016, 2017) чемпионатов мира.