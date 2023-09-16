Скабелка оценил первую победу «Барыса» в сезоне КХЛ

«Хороший эмоциональный матч, было много болельщиков, хочу поблагодарить их за ту энергию, которую они нам дали. Ребята — молодцы. Конечно, нам нужна была первая победа, особенно дома. В общем-то, хорошие были матчи и до этого, но не смогли довести их до успеха. Хорошо, что сегодня так сложилось. Понятно, были какие-то моменты, где-то присутствовал брак, но это мы разберем. Я думаю, что ребята обретут уверенность и будут лучше, будут сильнее. Драка Асетова? Конечно, она придала импульс, всегда так происходит, когда игрок заступается за своего партнера. Это правильно, значит в команде хорошая атмосфера. Алихан — молодец, к тому же, он выиграл эту драку. Из лазарета вышел Кирилл Савицкий, возможно, он уже сыграет в следующем матче со “Спартаком”, то же самое по поводу Адиля Бекетаева», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.