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Спартак
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16:00
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Локомотив
04
15:00
Металлург Мг
Лада
13
14:30
Трактор
Автомобилист
21
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18:45 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка оценил первую победу «Барыса» в сезоне КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Адмиралом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.

«Хороший эмоциональный матч, было много болельщиков, хочу поблагодарить их за ту энергию, которую они нам дали. Ребята — молодцы. Конечно, нам нужна была первая победа, особенно дома. В общем-то, хорошие были матчи и до этого, но не смогли довести их до успеха. Хорошо, что сегодня так сложилось. Понятно, были какие-то моменты, где-то присутствовал брак, но это мы разберем. Я думаю, что ребята обретут уверенность и будут лучше, будут сильнее. Драка Асетова? Конечно, она придала импульс, всегда так происходит, когда игрок заступается за своего партнера. Это правильно, значит в команде хорошая атмосфера. Алихан — молодец, к тому же, он выиграл эту драку. Из лазарета вышел Кирилл Савицкий, возможно, он уже сыграет в следующем матче со “Спартаком”, то же самое по поводу Адиля Бекетаева», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

В следующем матче «Барыс» сыграет на своем льду с «Нефтехимиком». Игра пройдет 18 сентября.

Напомним, что на старте сезона «Барыс» проиграл пять матчей кряду.

Барыс
4:3
1:1, 1:1, 2:1
Адмирал
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