ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали семь очков в семи матчах. «Спартак» — третий на Западе с девятью очками после семи встреч. В следующем матче ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским «Локомотивом», «Спартак» в этот же день в гостях встретится с московским «Динамо».