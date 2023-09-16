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17:00
ЦСКА
Спартак
ОТ
32
16:00
Куньлунь РС
Локомотив
04
15:00
Металлург Мг
Лада
13
14:30
Трактор
Автомобилист
21
14:00
Витязь
Северсталь
03
13:30
Авангард
Нефтехимик
51
13:30
Барыс
Адмирал
43
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19:32 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ЦСКА дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Максим Соркин (30-я, 38-я минуты) и Сергей Плотников (65). У «Спартака» отличились Павел Порядин (1) и Максим Цыплаков (12).

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали семь очков в семи матчах. «Спартак» — третий на Западе с девятью очками после семи встреч. В следующем матче ЦСКА 18 сентября дома сыграет с ярославским «Локомотивом», «Спартак» в этот же день в гостях встретится с московским «Динамо».

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома со счетом 5:1 обыграл нижнекамский «Нефтехимик», астанинский «Барыс» на своем льду был сильнее владивостокского «Адмирала» (4:3). Череповецкая «Северсталь» на выезде переиграла подмосковный «Витязь» (3:0), челябинский «Трактор» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1), магнитогорский «Металлург» дома уступил тольяттинской «Ладе» (1:3). Ярославский «Локомотив» на выезде со счетом 4:0 обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар», казанский «Ак Барс» дома переиграл «Торпедо» (4:3), нанеся нижегородской команде первое поражение в сезоне.

ЦСКА
3:2ОТ
0:2, 2:0, 0:0
Спартак
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