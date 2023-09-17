Нападающего «Барыса» Асетова оштрафовали как инициатора драки

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Алихана Асетова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, накануне завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Барыс» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).