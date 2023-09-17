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19:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающего «Барыса» Асетова оштрафовали как инициатора драки

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Адмирал» и принял решение оштрафовать нападающего «Барыса» Алихана Асетова за инициацию драки.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего “Барыса” Алихана Асетова по п.3.4. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (зачинщик драки), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, накануне завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казахстанский «Барыс» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). «Барыс» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

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