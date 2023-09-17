Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Сибирь
12
Хоккей. КХЛ
18.09
Барыс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
18.09
Трактор
Лада
Хоккей. КХЛ
18.09
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
18.09
Салават Юлаев
Торпедо
Хоккей. КХЛ
18.09
Ак Барс
Витязь
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
СКА
Сибирь
12
16.09
Ак Барс
Торпедо
43
16.09
ЦСКА
Спартак
ОТ
32
16.09
Куньлунь РС
Локомотив
04
16.09
Металлург Мг
Лада
13
16.09
Трактор
Автомобилист
21
16.09
Витязь
Северсталь
03
16.09
Авангард
Нефтехимик
51
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:25 (мск), источник: ТАСС

СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив «Сибири»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:2 уступил новосибирской «Сибири» и потерпел пятое поражение подряд в регулярном чемпионате Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

СКА
СибирьКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/ska

В составе победителей заброшенными шайбами отметился Тэйлор Бек (4-я и 20-я минуты). У проигравших отличился Валентин Зыков (36).

Вторую шайбу «Сибирь» забросила, играя впятером против троих соперников. Нападающий СКА Брендэн Лайпсик был наказан малым штрафом за оскорбление судей и неспортивное поведение. По итогам того же эпизода арбитры наложили на СКА командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны тренерского штаба команды.

СКА в пяти последних матчах регулярного чемпионата не набрал ни одного очка. Команда из Санкт-Петербурга с 4 очками после 7 матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 20 сентября примет череповецкую «Северсталь».

«Сибирь» прервала серию из трех поражений. Новосибирцы одержали первую победу в основное время в текущем сезоне и с 7 очками после 7 игр располагаются на 7-й строчке в Восточной конференции. В следующем матче 21 сентября «Сибирь» примет омский «Авангард».

СКА
1:2
0:2, 1:0, 0:0
Сибирь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тарасова: Я была уверена в том, что CAS отклонит их запрос. При чем здесь американцы?
В "Реал Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Захаряна
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь