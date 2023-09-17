СКА потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, уступив «Сибири»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметился Тэйлор Бек (4-я и 20-я минуты). У проигравших отличился Валентин Зыков (36).

Вторую шайбу «Сибирь» забросила, играя впятером против троих соперников. Нападающий СКА Брендэн Лайпсик был наказан малым штрафом за оскорбление судей и неспортивное поведение. По итогам того же эпизода арбитры наложили на СКА командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны тренерского штаба команды.

СКА в пяти последних матчах регулярного чемпионата не набрал ни одного очка. Команда из Санкт-Петербурга с 4 очками после 7 матчей занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 20 сентября примет череповецкую «Северсталь».