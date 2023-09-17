СКА перестали бояться? Команда из Петербурга проиграла пятый раз подряд

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Пятое поражение СКА подряд уже не удивляет, учитывая, что в игре команды не происходит видимых изменений. Сложно отделаться от впечатления абсолютной закономерности происходящего. Дэвид Немировски, «тренер из пивной лиги», как заметил после очного матча на предсезонном турнире имени Пучкова его коллега Роман Ротенберг, не стал ничего выдумывать, выбрал простую тактику и почти спокойно увёз два очка из Санкт-Петербурга.

В глаза бросился один важный момент — этот СКА соперники совершенно перестали бояться. Даже арбитры, которые ранее иногда не справлялись с давлением забитого до отказа Ледового. Лет 15, наверное, не видел, чтобы судьи так смело работали на домашних матчах армейцев. В конце первого периода они в не самой очевидной ситуации разом дали по две минуты нападающему Брендэну Лайпсику и Ротенбергу за неспортивное поведение, оставив хозяев втроем против пятерых — канадец Тэйлор Бек использовал двойное преимущество и забросил шайбу, ставшую для «Сибири» по итогу победной. Наверное, судьи Владимир Мочалов и Павел Овчинников в глубине души посчитали себя немного Дунканом Маклаудом — бессмертным героем культового фильма «Горец».

Это наблюдение можно воспринимать с изрядной долей юмора. Но в чисто спортивном плане очевидна та же картина. Только СКА и всем причастным должно быть уже не до смеха. И «Спартак», и московское «Динамо», и «Сибирь» приезжали в Санкт-Петербург без малейших комплексов перед фаворитом. Они не только отбивались, но продолжительными отрезками даже доминировали и выиграли свои матчи абсолютно по делу. Сложно вспомнить, когда такое было с армейцами в последний раз. Вероятно, лишь в первые годы существования КХЛ или вообще в Суперлиге. После затянувшейся черной полосы внутри команды вполне могут начаться брожения и в случае ещё одной-двух неудач ситуация может принять взрывной характер. Необходимо срочно принимать серьезные меры.

Нынешний СКА и Роман Ротенберг пока не учатся, повторяя свои прежние ошибки. Пора уже и за собой вину признать, а не искать в каждом поражении вмешательство потусторонних сил. Можно тасовать звенья и усаживать кого-то на скамейку до конца матча, но если отсутствуют фундаментальные вещи, необходимые для успешного выступления, то смотреть надо исключительно в зеркало. Погоня за громкими фамилиям в ущерб всему остальному до добра в России почти никогда не доводила. Единственный гол — всего первый в равных составах за четыре матча — стал следствием банального начала на чужие ворота и расторопности Зыкова. Такая ситуация неприемлема даже для скромного «Витязя», а применительно к СКА воспринимается как стихийное бедствие.

Самая главная проблема армейской команды заключается не в текущем месте в турнирной таблице и невыразительной игре. Это поправимо. Прошлогодний пример «Ак Барса», который после прихода Зинэтулы Билялетдинова на классе своих лидеров спокойно выбрался из кризиса и дошёл до седьмого матча финала Кубка Гагарина, показателен.