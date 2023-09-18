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09:55 (мск), источник: АиФ Уфа

«Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо»

Нижегородцы лидируют на Западе.

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В понедельник, 18 сентября, уфимский «Салават Юлаев» проведет очередную домашнюю игру Чемпионата КХЛ 2023/24. Соперником будет нижегородское «Торпедо». Начало встречи на «Уфа-Арене» в 19:00 по уфимскому времени.

«Торпедовцы» под руководством легенды отечественного хоккея Игоря Ларионова возглавляют таблицу Западной Конференции. В их активе пять побед после первого поражения на старте турнира от «Ак Барса» (3:4).

Уфимцы чередуют успех с неудачей: три победы и два поражения. Последняя победа была важной — повержен в первом «Зеленом дерби» казанский «Ак Барс».

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