«Салават Юлаев» примет нижегородское «Торпедо»

В понедельник, 18 сентября, уфимский «Салават Юлаев» проведет очередную домашнюю игру Чемпионата КХЛ 2023/24. Соперником будет нижегородское «Торпедо». Начало встречи на «Уфа-Арене» в 19:00 по уфимскому времени.

«Торпедовцы» под руководством легенды отечественного хоккея Игоря Ларионова возглавляют таблицу Западной Конференции. В их активе пять побед после первого поражения на старте турнира от «Ак Барса» (3:4).