Пять подряд поражений Ротенберга почти опустили СКА на дно. Как такое возможно?

Пять поражений подряд. Предпоследнее место на Западе. Худшая команда в лиге по реализации бросков. Худшая команда по игре в первых периодах. И все это — о СКА. Когда летом петербуржцы жонглировали платежной ведомостью и за счет переподписаний контрактов уместились под потолок зарплат, казалось, что это прямая дорога к доминированию в КХЛ. Вместо этого абсолютный крах на старте. В чем причина?

Причины, озвученные Романом Ротенбергом, уже успели стать мемом и воспринимаются большинством как отговорки. Это и плохой лед, и неважное судейство, и сложный календарь вкупе с травмами игроков. Главное, что можно вынести из пресс-конференций и интервью главного тренера «армейцев»: виноваты все, кроме него, его штаба и его игроков. Но в реальном мире так не бывает.

Ротенберг уже несколько раз повторял, что старт сезона у СКА сложнее, чем год назад. Причем акцент он делает даже не на результатах его команды, а на календаре. На самом деле, прошлой осенью у петербуржцев были не такие уж слабые первые соперники: «Барыс», «Салават Юлаев», «Авангард» и московское «Динамо». Но со всеми «армейцы» встречались дома. Удачный старт позволил плавно вкатиться в сезон и выдать серию из 17 (!) серий без поражений в основное время.

Другим командам КХЛ наверняка было забавно слушать, что СКА тяжело дался выезд по маршруту Москва — Тольятти — Нижний Новгород — Ярославль. Однако если сравнивать с прошлой регуляркой, то за весь сентябрь «армейцы» не уезжали дальше Череповца и все того же Ярославля. Более того, 8 из 12 матчей они провели дома. Настоящий санаторий, не то что сейчас. Но и вернувшись с выезда, СКА не начал набирать обороты. Три последние поражения — домашние.

Неправильно говорить, что СКА совсем безнадежен. В последней игре с «Сибирью» петербуржцы нанесли 44 броска по воротам Антона Красоткина, а в атаке провели 26 минут против 9 у соперника. Но надо понимать, что по большей части подопечные Ротенберга владели шайбой на безопасном расстоянии от ворот. Бросков из так называемого слота практически не было. Новосибирцы отдали хозяевам периметр и собрано оборонялись, вставая на пути шайбы.

Статистического перевеса, который при этом не находит отражения на табло, СКА добивается в основном в третьих периодах. То есть тогда, когда проигрывает и, оказавшись припертыми к стенке, пытается спастись. Ни с «Сибирью», ни со «Спартаком» тотальное преимущество в заключительной двадцатиминутке ни к чему не привело. И тут стоит вернуться к тому, что команда Ротенберга — худшая в чемпионате по первым периодам. Логического объяснения, почему СКА не сразу включается в игру, нет. Разве что недонастрой, но для такой команды это не солидно.

То, что в критический момент СКА все-таки показывает свой потенциал, вроде бы должно отмести в сторону теорию, что в Петербурге что-то нахимичили с предсезонной подготовкой. Хотя некоторые подозрения тут все-таки есть. В то время, когда другие команды демонстративно отказываются от теста Купера, в СКА им чуть ли не хвастались. Как и олдскульным «городком», который даже нанесли на футболки и облачили в них игроков. «Армейцы» оказались верны отечественным традициям физподготовки и, возможно, на этом погорели.

Подозрения, что в СКА перегрузили игроков, связаны с тем, что пока не видно тех сверхзвуковых скоростей, которые нам обещали. И которые своим присутствием должны обеспечить Толчинский, Грицюк, Лайпсик и другие форварды. Их подбирали под конкретный стиль игры, но на данный момент «армейцы» точно не доминируют в плане движения. А еще нет ни одной сыгранной тройки, которая была бы неизменной на протяжении хотя бы нескольких матчей. Это прямое следствие того огромного состава, что СКА накопил за межсезонье.

Что должен сделать СКА, чтобы оттолкнуться ото дна? Ну, кроме стабилизации состава. Прежде всего — более бережно относиться к моментам. Пока с этим просто беда. 5,33% — таков процент реализации бросков в исполнении игроков СКА. По этому показателю «армейцы» абсолютно худшие в лиге. Если проецировать на прошлый сезон, то это даже хуже, чем у «Амура», «Спартака» и «Адмирала». Стоит ли говорит, что в Северной столице собраны исполнители совершенно другого уровня? Показательно, что последние три сезона СКА держал планку в 10% реализации бросков.

Очевидно, что слишком долго та турбулентность, в которую СКА попал на старте сезона, продолжаться не может. Как минимум потому, что мастерство игроков рано или поздно должно вылиться в реализацию моментов. А дистанцию гладкого чемпионата можно пройти как раз на той разнице в классе, которая есть между СКА и большинством команд лиги. Плей-офф — совсем другой разговор, забегать вперед пока не будем. А впереди у «армейцев» матч против «Северстали» Андрея Козырева, который долго работал в Санкт-Петербурге, и выезд на Дальний Восток. Год назад именно этот вояж спровоцировал череду обменов. Ждем новую порцию репрессий?