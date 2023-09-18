«Барыс» разгромил аутсайдера КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Еще в первом периоде астанчане дважды огорчили гостей. На 13-й секунде отличился Джозеф ЛаБейт. На четвертой минуте Нельсон Ножье удвоил преимущество «Барыса».

Во втором периоде Райли Барбер забросил третью шайбу «Барыса».

Поистине кошмарным для гостей вышел третий период. Хозяева пять раз расписались в воротах «Нефтехимика». Шайбы на счету Понтуса Оберга (44-я и 55-я минута), ЛаБейта (46), Всеволода Логвина (57) и Динмухамеда Кайыржана (58).

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде со «Спартаком».