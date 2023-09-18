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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромил аутсайдера КХЛ

ХК «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своем льду нижнекамский «Нефтехимик», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Астане завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев площадки.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Еще в первом периоде астанчане дважды огорчили гостей. На 13-й секунде отличился Джозеф ЛаБейт. На четвертой минуте Нельсон Ножье удвоил преимущество «Барыса».

Во втором периоде Райли Барбер забросил третью шайбу «Барыса».

Поистине кошмарным для гостей вышел третий период. Хозяева пять раз расписались в воротах «Нефтехимика». Шайбы на счету Понтуса Оберга (44-я и 55-я минута), ЛаБейта (46), Всеволода Логвина (57) и Динмухамеда Кайыржана (58).

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде со «Спартаком».

Отметим, что это вторая победа «Барыса» в текущем сезоне КХЛ. Перед этим, астанчане проиграли пять матчей кряду.

Барыс
8:0
2:0, 1:0, 5:0
Нефтехимик
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