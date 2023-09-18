Скабелка оценил крупную победу «Барыса» над аутсайдером КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

Астанчане выиграли эту встречу со счетом 8:0.

— Очень хороший, эмоциональный матч, все три периода. Где-то, может, во втором периоде «Нефтехимик» пошел в атаку, создал моменты. При этом и у нас было достаточно моментов, но не всегда в ворота шайба шла. Много бросков было мимо ворот. А так, в принципе, ребята молодцы. Матч выдали хороший и по энергии, и по самоотдаче. Андрей Шутов здорово сыграл, где надо — оставил команду в игре не пропустив, вселив уверенность. Хороший матч, спасибо болельщикам! Обстановка и атмосфера были очень хоккейными. Готовимся к выезду.

— Первое звено, возможно, не сделало результат, но сегодня провело очень хороший матч. Находят постепенно взаимопонимание игроки?

— Можно так и сказать, что сделало. Они забили пять голов. Они и должны это делать. Ребята молодцы, осваиваются в команде и в Лиге, показывают ту игру, которую мы от них ждём.

— У Всеволода Логвина получился довольно яркий старт в КХЛ. Как оцениваете его прогресс?

— Сева — молодец! Мы его еще в прошлом году хотели взять с предсезонки. Но травмы не давали ему присоединиться к команде, так же, как Абаю Мангисбаеву. А так, он молодец, что забил. Хорошее качество — быть там, где шайбы. Надеюсь, это придаст ему уверенности. Мало кто так начинает в Лиге.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде со «Спартаком».