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Северсталь
53
18.09
Динамо М
Спартак
63
18.09
ЦСКА
Локомотив
12
18.09
Трактор
Лада
12
18.09
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18 сентября, источник: Vesti.kz

Скабелка оценил крупную победу «Барыса» над аутсайдером КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о разгромной победе в регулярном чемпионате КХЛ над «Нефтехимиком», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Астанчане выиграли эту встречу со счетом 8:0.

— Очень хороший, эмоциональный матч, все три периода. Где-то, может, во втором периоде «Нефтехимик» пошел в атаку, создал моменты. При этом и у нас было достаточно моментов, но не всегда в ворота шайба шла. Много бросков было мимо ворот. А так, в принципе, ребята молодцы. Матч выдали хороший и по энергии, и по самоотдаче. Андрей Шутов здорово сыграл, где надо — оставил команду в игре не пропустив, вселив уверенность. Хороший матч, спасибо болельщикам! Обстановка и атмосфера были очень хоккейными. Готовимся к выезду.

— Первое звено, возможно, не сделало результат, но сегодня провело очень хороший матч. Находят постепенно взаимопонимание игроки?

— Можно так и сказать, что сделало. Они забили пять голов. Они и должны это делать. Ребята молодцы, осваиваются в команде и в Лиге, показывают ту игру, которую мы от них ждём.

— У Всеволода Логвина получился довольно яркий старт в КХЛ. Как оцениваете его прогресс?

— Сева — молодец! Мы его еще в прошлом году хотели взять с предсезонки. Но травмы не давали ему присоединиться к команде, так же, как Абаю Мангисбаеву. А так, он молодец, что забил. Хорошее качество — быть там, где шайбы. Надеюсь, это придаст ему уверенности. Мало кто так начинает в Лиге.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде со «Спартаком».

Отметим, что это вторая победа «Барыса» в текущем сезоне КХЛ. Перед этим, астанчане проиграли пять матчей кряду.

Барыс
8:0
2:0, 1:0, 5:0
Нефтехимик
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