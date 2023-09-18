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Северсталь
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18.09
Динамо М
Спартак
63
18.09
ЦСКА
Локомотив
12
18.09
Трактор
Лада
12
18.09
Металлург Мг
Автомобилист
42
18.09
Салават Юлаев
Торпедо
ОТ
10
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18 сентября, источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Спартак» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 6:3 обыграло столичный «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 7 120 зрителей.

Динамо М
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (9-я минута), Максим Джиошвили (17, 36), Дмитрий Рашевский (22) и Егор Петухов (57, 59). У проигравших отличились Даниэль Усманов (22), Павел Порядин (35) и Шэйн Принс (51).

Из-за повреждений матч пропустили нападающие «Спартака» Александр Бурмистров и Иван Морозов. Автор заброшенный шайбы Усманов провел первую встречу в текущем сезоне КХЛ. В составе «Динамо» из-за травм отсутствовали нападающие Егор Морозов и Павел Кудрявцев, а также вратарь Илья Коновалов.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 12 очками после 8 матчей возглавило турнирную таблицу Западной конференции. «Спартак» потерпел второе поражение подряд. Красно-белые с 9 очками в 8 играх располагаются на 5-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче «Динамо» 21 сентября на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Спартак» в тот же день примет «Барыс» из Астаны.

Динамо М
6:3
2:0, 2:2, 2:1
Спартак
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