«Динамо» обыграло «Спартак» и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Иван Муранов (9-я минута), Максим Джиошвили (17, 36), Дмитрий Рашевский (22) и Егор Петухов (57, 59). У проигравших отличились Даниэль Усманов (22), Павел Порядин (35) и Шэйн Принс (51).

Из-за повреждений матч пропустили нападающие «Спартака» Александр Бурмистров и Иван Морозов. Автор заброшенный шайбы Усманов провел первую встречу в текущем сезоне КХЛ. В составе «Динамо» из-за травм отсутствовали нападающие Егор Морозов и Павел Кудрявцев, а также вратарь Илья Коновалов.

«Динамо» одержало пятую победу подряд и с 12 очками после 8 матчей возглавило турнирную таблицу Западной конференции. «Спартак» потерпел второе поражение подряд. Красно-белые с 9 очками в 8 играх располагаются на 5-й строчке в Западной конференции.