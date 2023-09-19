«Трактор» уступил «Ладе» 1:2 в домашнем матче

В Челябинске закончился очередной матч КХЛ сезона 2023/2024, в котором «Трактор» принимал тольяттинскую «Ладу» — встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый период завершился без голов. На 25-й минуте встречи Семён Дер-Аргучинцев, реализовав численное большинство с передачи Сергея Телегина, вывел челябинцев вперед. На 30-й минуте Глеб Булычев сравнял счет. Очки за результативные пасы получили Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс. На 57-й минуте Никита Аноховский вывел тольяттинцев вперед.