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09:19 (мск), источник: dostup1.ru

«Трактор» уступил «Ладе» 1:2 в домашнем матче

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в гостях сыграет с «Сочи».

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В Челябинске закончился очередной матч КХЛ сезона 2023/2024, в котором «Трактор» принимал тольяттинскую «Ладу» — встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый период завершился без голов. На 25-й минуте встречи Семён Дер-Аргучинцев, реализовав численное большинство с передачи Сергея Телегина, вывел челябинцев вперед. На 30-й минуте Глеб Булычев сравнял счет. Очки за результативные пасы получили Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс. На 57-й минуте Никита Аноховский вывел тольяттинцев вперед.

Напомним, в следующем матче, который состоится 21 сентября, «Трактор» в гостях сыграет с «Сочи».

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