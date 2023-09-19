«Салават Юлаев» обыграл 1:0 «Торпедо» в овертайме матча КХЛ
Уфимцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Уфимцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Вчера, 18 сентября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл нижегородский «Торпедо» 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Ни одна из команд не забила голы в основное время. Во время овертайма забросить шайбу в ворота соперников удалось лишь форварду уфимцев Вячеславу Лещенко (62 минута).
В настоящее время «СЮ» с восемью очками после шести встреч занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже завтра — 20 сентября. Команда схлестнется в Уфе с «Нефтехимиком».