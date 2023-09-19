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08:36 (мск), источник: Комсомольская правда

«Салават Юлаев» обыграл 1:0 «Торпедо» в овертайме матча КХЛ

Уфимцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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Источник: соцсети

Вчера, 18 сентября, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл нижегородский «Торпедо» 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Ни одна из команд не забила голы в основное время. Во время овертайма забросить шайбу в ворота соперников удалось лишь форварду уфимцев Вячеславу Лещенко (62 минута).

В настоящее время «СЮ» с восемью очками после шести встреч занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже завтра — 20 сентября. Команда схлестнется в Уфе с «Нефтехимиком».

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