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08:27 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорский «Металлург» вышел в лидеры чемпионата, обыграв «Автомобилист»

Уральское дерби 18 сентября завершилось со счетом 4:2.

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Магнитогорский «Металлург» вышел в лидеры регулярного чемпионата КХЛ, обыграв на домашней площадке «Автомобилист» из Екатеринбурга, — уральское дерби 18 сентября завершилось со счетом 4:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Гости дважды по ходу игры дважды сравнивали счет, однако не смогли остановить «сталеваров».

Авторами голов у подопечных Николая Заварухина стали Олег Ли (29:46) и Алексей Бывальцев (32:08, 5×4).

В команде Андрея Разина очки за результативность на свой счет записали Егор Коробкин, оформивший дубль (07:32, 5×4 и 48:47), Григорий Дронов (27:30, 5×4) и Максим Мухаметов (37:05).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ в среду, 20 сентября, команды вновь сыграют между собой в Магнитогорске.

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