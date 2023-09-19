Магнитогорский «Металлург» вышел в лидеры чемпионата, обыграв «Автомобилист»

Магнитогорский «Металлург» вышел в лидеры регулярного чемпионата КХЛ, обыграв на домашней площадке «Автомобилист» из Екатеринбурга, — уральское дерби 18 сентября завершилось со счетом 4:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Гости дважды по ходу игры дважды сравнивали счет, однако не смогли остановить «сталеваров».

Авторами голов у подопечных Николая Заварухина стали Олег Ли (29:46) и Алексей Бывальцев (32:08, 5×4).

В команде Андрея Разина очки за результативность на свой счет записали Егор Коробкин, оформивший дубль (07:32, 5×4 и 48:47), Григорий Дронов (27:30, 5×4) и Максим Мухаметов (37:05).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ в среду, 20 сентября, команды вновь сыграют между собой в Магнитогорске.