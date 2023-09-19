«Куньлунь» обыграл «Амур» в КХЛ и прервал серию без побед

Основное время встречи в Хабаровске завершилась со счетом 1:1 (0:0, 1:0, 0:1). В составе хозяев шайбу забросил Дмитрий Шевченко (26-я минута). У гостей отличился Зак Лесли (56). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга.

«Куньлунь» прервал трехматчевую серию поражений и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в девяти матчах. «Амур» с семью очками после семи игр идет на восьмой строчке на Востоке. В следующей игре хабаровчане 21 сентября примут московское «Динамо», китайский клуб в тот же день в гостях сыграет против владивостокского «Адмирала».