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15:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Куньлунь» обыграл «Амур» в КХЛ и прервал серию без побед

«Куньлунь» обыграл «Амур» в КХЛ и прервал серию из трех поражений подряд.

Куньлунь РС
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пекинский «Куньлунь Ред Стар» в серии буллитов обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи в Хабаровске завершилась со счетом 1:1 (0:0, 1:0, 0:1). В составе хозяев шайбу забросил Дмитрий Шевченко (26-я минута). У гостей отличился Зак Лесли (56). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга.

В серии буллитов точнее оказались гости — 2:1. Ворота «Амура» поразили Люк Локхарт и Алекс Рич.

«Куньлунь» прервал трехматчевую серию поражений и поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 10 очков в девяти матчах. «Амур» с семью очками после семи игр идет на восьмой строчке на Востоке. В следующей игре хабаровчане 21 сентября примут московское «Динамо», китайский клуб в тот же день в гостях сыграет против владивостокского «Адмирала».

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Амур
1:2Б
0:0, 1:0, 0:1, 0:0
Куньлунь РС
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