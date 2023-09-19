Хоккеист «Барыса» включен в топ-5 лучших вратарей КХЛ

Шутов занимает второе место в списке голкиперов лиги. На его счету 96,7 процентов отраженных бросков. Лидирует в рейтинге Дмитрий Лозебников из «Амура». У него 96,9 процентов.

При этом, голкипер сборной Казахстана имеет коэффициент надежности 0,98.