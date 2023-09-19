Хоккеист «Барыса» включен в топ-5 лучших вратарей КХЛ
Голкипер «Барыса» Андрей Шутов вошел в топ-5 лучших вратарей КХЛ текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
БарысКХЛ: таблица и календарь
Голкипер «Барыса» Андрей Шутов вошел в топ-5 лучших вратарей КХЛ текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Шутов занимает второе место в списке голкиперов лиги. На его счету 96,7 процентов отраженных бросков. Лидирует в рейтинге Дмитрий Лозебников из «Амура». У него 96,9 процентов.
При этом, голкипер сборной Казахстана имеет коэффициент надежности 0,98.
Отметим, что «Барыс» на старте регулярного чемпионата КХЛ проиграл пять матчей кряду, а затем, выиграл две встречи.