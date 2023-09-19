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19 сентября, источник: Vesti.kz

Хоккеист «Барыса» включен в топ-5 лучших вратарей КХЛ

Голкипер «Барыса» Андрей Шутов вошел в топ-5 лучших вратарей КХЛ текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Шутов занимает второе место в списке голкиперов лиги. На его счету 96,7 процентов отраженных бросков. Лидирует в рейтинге Дмитрий Лозебников из «Амура». У него 96,9 процентов.
При этом, голкипер сборной Казахстана имеет коэффициент надежности 0,98.

Отметим, что «Барыс» на старте регулярного чемпионата КХЛ проиграл пять матчей кряду, а затем, выиграл две встречи.

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