«Барыс» объявил о контракте с нападающим сборной Казахстана

Источник: ХК "Барыс"

По информации столичного клуба, двухсторонне соглашение рассчитано на один сезон. Сегодня форвард должен присоединиться к основной команде.

Ранее 22-летний Мусоров уже играл за «Барыс», а в прошлом сезоне воспитанник Усть-Каменогорска стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 36 матчей и набрал 10 (6+4) очков, в восьми играх плей-офф результативными действиями не отметился.