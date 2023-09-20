«Барыс» объявил о контракте с нападающим сборной Казахстана
Казахстанский нападающий Максим Мусоров заключил контракт с «Барысом», сообщают Vesti.kz.
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Казахстанский нападающий Максим Мусоров заключил контракт с «Барысом», сообщают Vesti.kz.
По информации столичного клуба, двухсторонне соглашение рассчитано на один сезон. Сегодня форвард должен присоединиться к основной команде.
Ранее 22-летний Мусоров уже играл за «Барыс», а в прошлом сезоне воспитанник Усть-Каменогорска стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». В регулярном чемпионате ВХЛ он сыграл 36 матчей и набрал 10 (6+4) очков, в восьми играх плей-офф результативными действиями не отметился.
В его карьере также были «Снежные Барсы» и «Номад». Вызывается в сборную Казахстана.