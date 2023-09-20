«Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно». Интервью главного тренера ЦСКА Федорова

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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров стал первым нефутбольным гостем программы «Коммент. Тренер», которую на канале «Коммент. Шоу» ведет бывший главный тренер футбольных ЦСКА, «Рубина», «Крыльев Советов», «Халла», «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий.

О переходе в тренеры

— В марте 2012 года я закончил карьеру профессионального игрока, в мае 2012-го стал генеральным менеджером ЦСКА. Тренерство я не только не афишировал, я и не думал быть тренером. Игорь Иванович Сечин при частном разговоре спросил меня об этом. Я сказал, что, может быть, я и не стоял за спинами игроков, но на лавке я отдыхал очень долго. Поэтому я готов.

Тренерский штаб был очень квалифицированным. Меня назначили за три дня до предсезонки, когда все планы были сверстаны предыдущим тренером. Не теряя времени, я переговорил со всеми помощниками. Моя задача была — не навредить. Я просто задавал вопросы. Когда я не получал ответа, я задавал другой вопрос. Пытался вникнуть во все.

Самое главное — руководство командой не только во время тренировки, но и во время игры. Мои помощники поработали в лиге главными тренерами, это очень помогло. Больше всего мне понравилось, что я с лавки успевал следить за всем — и за своей командой, и за соперником. Конечно, уверенности добавилось. В той ситуации я считаю себя скорее кризисным менеджером. Это было неожиданно со всех сторон. Не знал, что могу дать, а задачи остались те же.

О сравнении опыта игрока и тренера

— Когда ты игрок, это эмоции. Игру провел — готовишься к следующей. Профессия тренера — это 35 разных направлений каждый день. Но для меня было важно, чтобы мои подопечные не ударились в стену дилетантства, непонимания. Я пришел в команду со своим менталитетом, с опытными игроками, с хорошим балансом по возрасту. Моей задачей было быстро влиться в коллектив.

Я практически семь лет выходил с ребятами и работал с ними по вбрасываниям. Все центральные нападающие, которые были у нас в команде, кроме двоих, раньше были крайними нападающими. И один раз тренеры предложили мне помочь им на точке. И эта тема стала важной для предыдущего тренерского штаба.

Ребята знали меня с совершенно другой стороны — я был милым и доброжелательным. Когда ты главный тренер, ты должен требовать.

О тренерских лицензиях в хоккее

— Их не существует, насколько я понимаю. Есть высшая школа тренеров, есть институт физкультуры — мне не довелось их пройти. Лицензий нет, есть тренерские обязательства.

О том, как убить в себе игрока

— Мне всегда говорили, что я сужу по себе. Я сразу понимал, что это другие люди, у них другое катание, владение шайбой и так далее. Да и того хоккея, в который мы играли, сейчас практически не существует.

Убивал ли я в себе игрока? Нет. Потому что после двух этих напряженных сезонов я могу сказать, что все игроцкие моменты помогают мне сейчас руководить командой.

Я пришел в ЦСКА в 16 лет, а уехал в Америку в 20. И построил такую карьеру, по сути, за четыре года. Потому что мы больше тренировались, чем играли.

О том, смог ли бы он работать в другом клубе КХЛ

— Думаю, нет.

О манере поведения во время матчей

— Если ты главный тренер и управляешь командой во время игры, то тебе надо концентрироваться только на этих вещах. Эмоции всегда обуревают. Мне это не дает большого удовольствия. Смысл эмоционировать? Есть собрания: всегда найдется время высказать свою точку зрения как команде в целом, так и индивидуально. Когда все из рук вон плохо, присутствуют и повышенные тона. Но я не сторонник этого, потому что считаю, что в таких случаях сам виноват, не подготовил команду. Орать хочется в каждой игре, но это неэффективно.

О расставаниях с игроками

— Это входит в профессиональные обязанности любого тренера. Мы все подписали контракты, и игроки — тоже. И ты не работаешь в своих личных интересах, а работаешь в интересах клуба. У нас был пример, когда мы должны были освободиться от игрока — он иностранец и вратарь (речь об Адаме Рейдеборне. — Прим. «СЭ»).

О снятии вратаря в овертайме

— Один из моих помощников предложил, и я сразу согласился. Потому что видел, что команда получает серьезное преимущество. Да, мы пропускали в пустые ворота, но забивали чаще.

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