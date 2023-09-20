Минское «Динамо» проиграло «Локомотиву» в первом домашнем матче сезона КХЛ

Серию из восьми матчей кряду на «Минск-Арене» открывал поединок динамовцев с ярославским «Локомотивом». Все билеты на игру были проданы — на трибунах собрались 15 тыс. зрителей, которые уже на 30-й секунде встречи стали свидетелями заброшенной шайбы в ворота «Динамо». Вскоре защитник хозяев Мэдисон Боуи получил большой штраф за удар локтем, но во время пятиминутного меньшинства голкипер «зубров» Алексей Колосов отвел все угрозы ярославцев.

На этом трудности для минчан не закончились: в концовке стартовой трети хозяева льда пропустили во второй раз, а в начале следующего периода гости оторвались уже на три гола. По ходу второго отрезка динамовцы дважды играли в большинстве, но ничем, кроме щелчка Коди Керрана в перекладину, запомниться не смогли. В заключительной 20-минутке «зубры» наконец реализовали лишнего усилиями Джемела Смита, но началом камбэка эта шайба, увы, не стала. Игроки же «Локомотива» еще и закрепили перевес броском в пустые ворота, в итоге — 1:4, «Динамо» снова уступает.