СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38, 52) и Александр Никишин (51). У проигравших отличился Илья Иванцов (11).

СКА прервал серию из пяти поражений в регулярном чемпионате. 19 сентября главный тренер команды Роман Ротенберг сменил капитана команды — вместо Марата Хайруллина им стал Александр Кадейкин. Хайруллин получил роль ассистента капитана.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 6 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 7 очками в 7 играх располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче СКА 23 сентября на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Северсталь» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».