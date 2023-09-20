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20 сентября, источник: ТАСС

СКА прервал серию из пяти поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 4:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Источник: ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владимир Алистров (7-я минута), Валентин Зыков (38, 52) и Александр Никишин (51). У проигравших отличился Илья Иванцов (11).

СКА прервал серию из пяти поражений в регулярном чемпионате. 19 сентября главный тренер команды Роман Ротенберг сменил капитана команды — вместо Марата Хайруллина им стал Александр Кадейкин. Хайруллин получил роль ассистента капитана.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 6 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 7 очками в 7 играх располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче СКА 23 сентября на выезде сыграет с хабаровским «Амуром». «Северсталь» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

В других матчах игрового дня «Металлург» со счетом 2:1 по буллитам обыграл екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев» оказался сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (4:2), ярославский «Локомотив» переиграл минское «Динамо» (4:1). Нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 обыграло подмосковный «Витязь» и вернулось на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

СКА
4:1
1:1, 1:0, 2:0
Северсталь
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