«Металлург» дома в серии буллитов обыграл «Автомобилист»

В Магнитогорске завершился матч КХЛ сезона 23/24, в котором «Металлург» принимал «Автомобилист» — встреча закончилась победой хозяев по буллитам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На пятой минуте первого периода Алексей Бывальцев с передач Стефана Да Косты и Сергея Широкова открыл счет в матче. Спустя минуту Робин Пресс с передач Жан-Себастьена Ди и Люка Джонсона восстановил равенство в счете.

Во втором и третьих периодах команды голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Григория Дронова.