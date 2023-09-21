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08:01 (мск), источник: dostup1.ru

«Металлург» дома в серии буллитов обыграл «Автомобилист»

Матч завершился со счетом 2:1.

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В Магнитогорске завершился матч КХЛ сезона 23/24, в котором «Металлург» принимал «Автомобилист» — встреча закончилась победой хозяев по буллитам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На пятой минуте первого периода Алексей Бывальцев с передач Стефана Да Косты и Сергея Широкова открыл счет в матче. Спустя минуту Робин Пресс с передач Жан-Себастьена Ди и Люка Джонсона восстановил равенство в счете.

Во втором и третьих периодах команды голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Григория Дронова.

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