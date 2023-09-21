«Сибирь» в концовке вырвала победу у «Авангарда» в сибирском дерби

Источник: ХК «СИБИРЬ»

Сибирское дерби завершилось победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Игорь Гераськин с передач Михаила Гуляева и Либора Шулака открыл счёт в матче. На 15-й минуте периода Энди Андреофф с передач Тейлора Бека и Егора Аланова восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте второго периода Энди Андреофф с передач Дениса Александрова и Фёдора Гордеева сделал дубль и вывел новосибирский клуб вперёд. Спустя три минуты Никита Ефремов с передач Владимира Бутузова и Георгия Белоусова сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Райана Спунера сократил отставание омского клуба до минимума.