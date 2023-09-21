ЦСКА потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, уступив в гостях «Ладе»
В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала ЦСКА.
Лада
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В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала ЦСКА.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На 14-й минуте второго периода Максим Мамин с передачи Михаила Григоренко открыл счёт в матче. На 15-й минуте встречи Дмитрий Кугрышев реализовал буллит, восстановив равенство в счёте. Менее чем через минуту Данила Моисеев с передач Троя Джозефса и Скотта Космачука вывел хозяев вперёд.
На восьмой минуте третьего периода Андрей Алтыбармакян сделал счёт 3:1 в пользу подопечных Олега Браташа.
Для армейского клуба это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.