ЦСКА потерпел четвёртое поражение в пяти матчах, уступив в гостях «Ладе»

На 14-й минуте второго периода Максим Мамин с передачи Михаила Григоренко открыл счёт в матче. На 15-й минуте встречи Дмитрий Кугрышев реализовал буллит, восстановив равенство в счёте. Менее чем через минуту Данила Моисеев с передач Троя Джозефса и Скотта Космачука вывел хозяев вперёд.