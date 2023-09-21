«Спартак» обыграл «Барыс» в матче КХЛ, Голдобин отдал пять голевых передач

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14), Егор Савиков (34), Александр Пашин (38), Андрей Локтионов (45) и Шэйн Принс (51). У проигравших отличились Ансар Шайхмедденов (18), Эмиль Нургалиев (37) и Джозеф Лабейт (54).

После второго периода в составе «Барыса» вратарь Эдвард Паскуале сменил Андрей Шутова. Ворота «Спартака» впервые в сезоне защищал Андрей Сковронский. Нападающий «Спартака» Николай Голдобин сделал пять голевых передач и вышел на первое место в списке бомбардиров. Теперь в активе форварда 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач).

В истории «Спартака» в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне 2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов матче с новокузнецким «Металлургом» (6:4). Голдобин стал девятым игроком, которому удалось сделать пять голевых передач в матче КХЛ. Рекорд принадлежит американцу Райану Гундерсону, который, выступая за «Йокерит», отдал 6 результативных передач в матче сезона-2014/15 с «Нефтехимиком» (7:5).

«Спартак» набрал 11 очков после 9 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 7 очками в 8 играх располагается на 9-й строчке в Восточной конференции. «Спартак» в следующем матче 23 сентября примет челябинский «Трактор». «Барыс» в тот же день на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».