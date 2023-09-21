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22:14 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Барыс» в матче КХЛ, Голдобин отдал пять голевых передач

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 6:3 обыграл астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14), Егор Савиков (34), Александр Пашин (38), Андрей Локтионов (45) и Шэйн Принс (51). У проигравших отличились Ансар Шайхмедденов (18), Эмиль Нургалиев (37) и Джозеф Лабейт (54).

После второго периода в составе «Барыса» вратарь Эдвард Паскуале сменил Андрей Шутова. Ворота «Спартака» впервые в сезоне защищал Андрей Сковронский. Нападающий «Спартака» Николай Голдобин сделал пять голевых передач и вышел на первое место в списке бомбардиров. Теперь в активе форварда 14 очков (8 заброшенных шайб + 6 результативных передач).

В истории «Спартака» в КХЛ только одному игроку ранее удавалось набрать пять очков за матч. В сезоне 2008/2009 Штефан Ружичка набрал 5 (4+1) результативных баллов матче с новокузнецким «Металлургом» (6:4). Голдобин стал девятым игроком, которому удалось сделать пять голевых передач в матче КХЛ. Рекорд принадлежит американцу Райану Гундерсону, который, выступая за «Йокерит», отдал 6 результативных передач в матче сезона-2014/15 с «Нефтехимиком» (7:5).

«Спартак» набрал 11 очков после 9 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 7 очками в 8 играх располагается на 9-й строчке в Восточной конференции. «Спартак» в следующем матче 23 сентября примет челябинский «Трактор». «Барыс» в тот же день на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью».

В других матчах игрового дня владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1 обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар», новосибирская «Сибирь» оказалась сильнее омского «Авангарда» (4:3), тольяттинская «Лада» переиграла московский ЦСКА (3:1). Московское «Динамо» со счетом 2:1 в овертайме обыграло хабаровский «Амур» и одержало шестую победу подряд. «Сочи» победил челябинский «Трактор» (4:3), нападающий сочинцев Матвей Мичков отметился первыми двумя шайбами в сезоне. Вторая из них, заброшенная за 39 секунд до окончания основного времени, стала победной.

Спартак
6:3
2:1, 2:1, 2:1
Барыс
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