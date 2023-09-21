«Торпедо» объявило о расторжении контракта с белорусским вратарем Зинаддином по инициативе хоккеиста
Пресс-служба ХК «Торпедо» объявила о расторжении контракта с белорусским вратарем Лоренсом Зинаддином.
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Пресс-служба ХК «Торпедо» объявила о расторжении контракта с белорусским вратарем Лоренсом Зинаддином.
Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было принято по инициативе игрока.
Лоренс продолжит карьеру в чемпионате Белоруссии, но права на хоккеиста остались за нижегородским клубом.