Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Трактор
43
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
63
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
ЦСКА
31
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
43
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Куньлунь РС
31
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
ОТ
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Сочи
Трактор
43
19:30
Спартак
Барыс
63
18:00
Лада
ЦСКА
31
15:30
Сибирь
Авангард
43
12:30
Адмирал
Куньлунь РС
31
12:00
Амур
Динамо М
ОТ
12
20.09
Торпедо
Витязь
31
20.09
СКА
Северсталь
41
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:16 (мск), источник: Vesti.kz

«Барысу» забросили шесть шайб и нанесли шестое поражение в КХЛ

Астанинский «Барыс» уступил московскому «Спартаку» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Спартак"

Команды порадовали болельщиков атакующим хоккеем, особенно в первых двух периодах. «Красно-белые» как-то легко вскрывали оборону астанчан, тогда как подопечные Андрея Скабелки пытались далеко не отпускать хозяев. И все-таки «Спартак» ушел на второй перерыв с разницей в две шайбы — 4:2. «Барысу» забивали Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14-я), Егор Савиков (33-я) и Александр Пашин (38-я). «Спартак» огорчили Ансар Шайхмедденов (18-я) и Эмиль Нургалиев (37-я).

В третьем периоде Андрей Скабелка снял с игры Андрея Шутова и выпустил вместо него Эдварда Паскуале. Но и канадского вратаря пробили москвичи — отличились Андрей Локтионов (45-я) и Шэйн Принс (51-я).

У казахстанского клуба третью шайбу забросил ЛаБейт Джозеф (54-я).

Благодаря этому успеху «Спартак» набрал 11 очков и вышел на промежуточное пятое место в таблице Западной конференции, «Барыс» потерпел шестое поражение в новом сезоне и с 7 очками находится на десятой строчке таблицы Восточной конференции.

Следующую игру «Барыс» проведет на выезде с новосибирской «Сибирью» 23 сентября.

Спартак
6:3
2:1, 2:1, 2:1
Барыс
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь