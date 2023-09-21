«Барысу» забросили шесть шайб и нанесли шестое поражение в КХЛ

Команды порадовали болельщиков атакующим хоккеем, особенно в первых двух периодах. «Красно-белые» как-то легко вскрывали оборону астанчан, тогда как подопечные Андрея Скабелки пытались далеко не отпускать хозяев. И все-таки «Спартак» ушел на второй перерыв с разницей в две шайбы — 4:2. «Барысу» забивали Михал Чайковски (10-я минута), Павел Порядин (14-я), Егор Савиков (33-я) и Александр Пашин (38-я). «Спартак» огорчили Ансар Шайхмедденов (18-я) и Эмиль Нургалиев (37-я).
В третьем периоде Андрей Скабелка снял с игры Андрея Шутова и выпустил вместо него Эдварда Паскуале. Но и канадского вратаря пробили москвичи — отличились Андрей Локтионов (45-я) и Шэйн Принс (51-я).
У казахстанского клуба третью шайбу забросил ЛаБейт Джозеф (54-я).
Благодаря этому успеху «Спартак» набрал 11 очков и вышел на промежуточное пятое место в таблице Западной конференции, «Барыс» потерпел шестое поражение в новом сезоне и с 7 очками находится на десятой строчке таблицы Восточной конференции.
Следующую игру «Барыс» проведет на выезде с новосибирской «Сибирью» 23 сентября.