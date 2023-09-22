Омский «Авангард» в первом выездном матче уступил «Сибири»

«Авангард» проиграл свой первый матч на выезде. В противостоянии с «Сибирью» «ястребы» уступили в одну шайбу.

Итоговый счёт — 3:4. О том, как проходила игра, мы уже писали ранее.

Отметим, что нападающий «Авангарда» Райан Спунер побил прежний рекорд омской команды по серии с набранными очками со старта сезона. А у новосибирцев в этом матче свой первый гол за «Сибирь» в сезоне забил Энди Андреофф.

Игра на новой арене Новосибирска прошла с аншлагом. И конечно, были на ней и болельщики «Авангарда».