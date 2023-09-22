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10:01 (мск), источник: МК.RU Омск

Омский «Авангард» в первом выездном матче уступил «Сибири»

«Авангард» уступил «Сибири» одну шайбу в своём первом выездном матче.

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«Авангард» проиграл свой первый матч на выезде. В противостоянии с «Сибирью» «ястребы» уступили в одну шайбу.

Итоговый счёт — 3:4. О том, как проходила игра, мы уже писали ранее.

Отметим, что нападающий «Авангарда» Райан Спунер побил прежний рекорд омской команды по серии с набранными очками со старта сезона. А у новосибирцев в этом матче свой первый гол за «Сибирь» в сезоне забил Энди Андреофф.

Игра на новой арене Новосибирска прошла с аншлагом. И конечно, были на ней и болельщики «Авангарда».

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